NATO musí byť pripravené na dlhú patovú situáciu s Ruskom

Pokus Ukrajiny o získanie Krymu by bol pre Rusko červenou čiarou a mohol by viesť k širšej ruskej reakcii. Myslí si to minister zahraničných vecí Antony Blinken, tvrdia zdroje o rozhovoroch medzi skupinou expertov. Čítaj ďalej

Podľa štyroch ľudí oboznámených s Blinkenovou reakciou, minister povedal, že Spojené štáty aktívne nepodporujú Ukrajinu v snahe znovu získať Krym, no rozhodnutie o oslobodenie Krymu nechajú na ukrajinské velenie. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Hlavným cieľom administratívy podľa neho je pomôcť Ukrajine v postupe tam, kde sa bojuje, najmä na východe. Toto vyjadrenie pritom súhlasí s komentármi predstaviteľov Pentagonu, ktorí v posledných týždňoch hovorili o pretrvávajúcich vyčerpávajúcich bojoch na Donbase a juhu krajiny a spochybnili schopnosť Ukrajiny v blízkej budúcnosti získať Krym. Blinken podľa dvoch z uvedených zdrojov vytvoril dojem, že Spojené štáty v súčasnosti nepovažujú tlak na znovuzískanie Krymu za rozumný, i keď zdôraznili, že nepoužil tieto slová. Zvyšní dvaja však ministrove komentáre takto nevnímali a myslia si, že jednoducho skonštatoval, že je na rozhodnutí Ukrajincov, nie Ameriky, čo sa pokúsia získať silou. To im naznačilo, že Blinken je otvorenejší možnej ukrajinskej hre o Krym. (SITA)