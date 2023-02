Nakrúcanie filmu Rust bude pokračovať s Alecom Baldwinom v hlavnej úlohe

Nemecký minister hospodárstva Habeck v kritizoval Švajčiarsko za odmietanie dodávok munície pre protilietadlové systémy Gepard na Ukrajinu. Vyjadrenie prišlo v čase rokovania ministrov obrany NATO. Čítaj ďalej

"Niektoré krajiny stále majú muníciu, no z historických dôvodov sa ju zdráhajú dodávať Ukrajine," povedal Habeck v rozhovore pre týždenník Die Zeit. Dodal, že Nemecko o tejto veci so Švajčiarskom rokuje, no nedokáže pochopiť, prečo Bern nedodáva muníciu pre Gepardy.

(TASR)