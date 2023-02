Belgický súd odmietol žiadosť o doplnenie vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca

Parazit vlasovec sa k nám dostal vplyvom klimatickej krízy, objasňuje vo Vedeckom podcaste SAV parazitologička Daniela Antolová. Hovorí aj o výskyte ďalších parazitov, či dokážu zničiť hostiteľa, aj o seriáli The Last of Us. (SME) Čítaj ďalej