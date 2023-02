Rusko prehrá, vyhlásil Zelenskyj pred poslancami britského parlamentu

Británia zváži poskytnutie bojových lietadiel Ukrajine, ale nebude to okamžite. Vyhlásil to hovorca premiéra Sunaka. Predseda vlády dá podľa jeho slov preveriť, aké lietadlá by Kyjevu mohli poskytnúť. Čítaj ďalej

"Premiér (Rishi Sunak) poveril ministra obrany (Wallacea), aby zistil, aké lietadlá by mohli byť odovzdané. Avšak treba zdôrazniť, že ide o dlhodobé riešenie, nie je to krátkodobá záležitosť – pričom práve to by Ukrajina teraz potrebovala," povedal hovorca britského premiéra. Zelenskyj vystúpil aj v britskom parlamente. Vyhlásil, že pred dvoma rokmi odtiaľ odchádzal s poďakovaním za "výborný anglický čaj", teraz však odchádza "vopred ďakujúc za výkonné anglické lietadlá". (TASR)