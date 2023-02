Dušana Kracinu z kauzy prípravy vrážd prokurátorov prepustili z väzby

Slovensko ešte nedozrelo na také zníženie trestných sadzieb za majetkovú trestnú činnosť, myslí si bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková s tým, že minister Karas v novele trestného zákona už zašiel za hranicu. Čítaj ďalej

"Teší ma, že minister spravodlivosti si osvojil základ novely Trestného zákona, ktorú som ešte ako ministerka dávala do legislatívneho procesu a je pripravený s ňou ísť ďalej na vládu a potom do parlamentu. Slovensko je pripravené na novú trestnú politiku," uviedla Kolíková, ktorá pôsobí ako poslankyňa v klube SaS.

Kolíková tiež vyjadrila sklamanie z toho, že z trestného činu znásilnenia vypadla časť, ktorá hovorila o potrebe súhlasu tých, ktorí sú súčasťou sexuálneho aktu.

Kolíková si myslí, že by sme sa mali dostať k európskemu štandardu.

„A napokon, domnievam sa, že teraz dať takúto veľkú novelu Trestného zákona do parlamentu, je naozaj veľké riziko. Minister spravodlivosti by mal jasne povedať, kde je jeho červená čiara, mal by sa starať o takúto novelu a byť pripravený stiahnuť ju, ak sa dostane jednoznačne niekde, kam už nepatrí," vyhlásila Kolíková. (SITA)