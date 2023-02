Spojené štáty predajú Poľsku 18 raketometov HIMARS

Izraelský súd schválil ďalší odklad demolácie beduínskej osady v Predjordánsku. Obec Chán al-Ahmar, ktorá leží pri strategicky dôležitej diaľnici východne od Jeruzalema, bola určená na zbúranie ešte v roku 2018. Čítaj ďalej

Izrael totiž tvrdí, že bola postavená nelegálne. Jej obyvateľov plánuje presťahovať do oblasti vzdialenej približne 12 kilometrov.

V súvislosti s tvrdením, že dedina bola postavená na čierno, kritici upozorňujú, že Palestínčania žijúci na okupovaných územiach získavajú stavebné povolenia len veľmi ťažko. Kritici izraelského postoja majú aj podozrenie, že demolácia beduínskej dediny má uvoľniť priestor na budovanie novej židovskej osady.

Najvyšší súd v utorok rozhodoval o sťažnosti aktivistov z pravicového združenia Regavim, ktorí požiadali súd, aby izraelskej vláde nariadil zbúrať túto beduínsku dedinu s asi 200 obyvateľmi.

Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá nastúpila do úradu v decembri, však súd požiadala o poskytnutie času na rozhodnutie o osude Chán al-Ahmaru. Zástupca vlády na súde vyhlásil, že kabinet potrebuje v kauze odklad, kým predloží svoj plán súvisiaci so zbúraním dediny.

Najvyšší súd vláde povolil odklad demolácie do 1. mája. Zároveň však vyjadril poľutovanie nad tým, že vláda je "so súčasnou situáciou spokojná ...a svoju reakciu odkladá každých pár mesiacov".

Predchádzajúce izraelské vlády odložili rozhodnutie o Chán al-Ahmare osemkrát.

Odporcovia zbúrania dediny sa domnievajú, že jej zrovnanie so so zemou by viedlo k rozširovanie židovských osád v tejto oblasti, čím by sa fakticky vytvorila bariéra medzi anektovaným východným Jeruzalemom a zvyškom Západného brehu.

Izrael je pod medzinárodným tlakom, aby túto demoláciu zablokoval. Európski diplomati navštívili túto komunitu opakovane - posledná návšteva sa konala 30. januára.

Chán al-Ahmar sa nachádza v tzv. zóne C Západného brehu, ktorá je pod úplnou izraelskou kontrolou a kde je pre Palestínčanov takmer nemožné získať stavebné povolenie.

Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny v roku 1967.

Beduíni v Izraeli predstavujú malú národnostnú skupinu v rámci arabskej menšiny. Tradične sa identifikujú skôr s Izraelom ako so svojimi arabskými súkmeňovcami.

(TASR)