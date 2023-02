Pápež v Južnom Sudáne vyzval veriacich nebáť sa ozvať proti nespravodlivosti

V dôsledku vojny na Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 17,7 milióna ľudí, do iných európskych krajín utieklo 7,5 milióna Ukrajincov. Uviedla to WHO v správe, ktorá sa venuje udalostiam za prvé tri kvartály minulého roka. Čítaj ďalej

Vojnu na Ukrajine, ktorú vlani 24. februára rozpútalo Rusko, WHO označuje za jednu z ôsmich akútnych celosvetových zdravotných kríz. Závažnosť situácie dokladá napríklad štatistikou, že zo 471 útokov ťažkými zbraňami proti zdravotníckym zariadeniam po celom svete sa ich v prvých deviatich mesiacoch minulého roka 448 odohralo práve na Ukrajine. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zástupca Ruska pri WHO dnes správu, ktorá tiež informuje o viac ako 14-tisíc obetiach a zranených medzi civilistami, označil za spolitizovanú a jednostrannú. Moskva dlhodobo tvrdí, že na Ukrajine necieli na civilistov, čo je ale v rozpore s radom svedeckých výpovedí i poznatkov západných krajín a neziskových organizácií. Americká zástupkyňa pri WHO Sheba Crockerová v reakcii na správu hovorila o tom, že ruské útoky spôsobili nevýslovné utrpenie civilistom a výrazne poškodili ukrajinskú kritickú infraštruktúru. (ČTK)