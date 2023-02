Grécki umelci protestovali proti zmene zákona, podľa ktorého sa im mení plat

Španielsko a Maroko uzavreli viacero dohôd vrátane migrácie a investícií. "Dnešný deň predstavuje míľnik pre Španielsko a Maroko," povedal španielsky premiér Sánchez. Čítaj ďalej

Madrid a Rabat sa dohodli na nových pravidlách v oblasti financií, ktoré umožnia financovať projekty v Maroku, a prisľúbili novú hospodársku spoluprácu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Utečencov do Európy pribúda. Ak neutekajú pred vojnou, majú väčšinou smolu Čítajte

Obe krajiny dosiahli dohody aj v oblasti migrácie či v spojitosti s hraničnými prechodmi v španielskych enklávach Ceuta a Melilla, ktoré však Maroko oficiálne neuznáva ako európske územia. Na hraniciach by mali byť zriadené colné úrady. To by malo podporiť lokálne hospodárstva na oboch stranách hraníc.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stretnutie na vrcholnej úrovni medzi Španielskom a Marokom sa konalo v stredu a vo štvrtok v Rabate. Zúčastnili sa na ňom premiéri oboch krajín – Sánchez a predseda marockej vlády Azíz Achanúš – i viacerí ministri z oboch krajín. Cieľom bolo zlepšenie vzájomných vzťahov. (TASR)