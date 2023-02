Nikki Haley sa bude zrejme uchádzať o nomináciu do prezidentských volieb v roku 2024. Stala by sa tak druhou významnou republikánskou uchádzačkou o nomináciu do volieb po tom, ako svoju kampaň v novembri rozbehol jej bývalý šéf Trump.

Bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN a dvojnásobná guvernérka Južnej Karolíny vraj plánuje odštartovať kampaň 15. februára v Charlestone. Haley by tiež bola treťou kandidátkou indicko-amerického pôvodu uchádzajúcou sa o nomináciu.

V roku 2015 sa nepodarilo zaujať louisianskému guvernérovi Bobbymu Jindalovi a v roku 2020 mala záujem aj súčasna viceprezidentka Kamala Harris.

Trump jej ponúkol miesto

Počas svojho pôsobenia na poste guvernérky Južnej Karolíny si vybudovala reputáciu ako líderka priateľská k podnikateľom, ktorá sa sústredila na pritiahnutie významných firiem do štátu.

Celonárodnú pozornosť si vyslúžila reakciou na rasovo motivovanú streľbu v Charlestone v roku 2015, ktorá zahŕňala aj odstránenie konfederačnej vlajky z priestorov Kapitolu v Columbii.

Napriek tomu, že v boji o republikánsku nomináciu v roku 2016 podporila floridského senátora Marca Rubia, Trump jej po víťazstve vo voľbách ponúkol miesto vo svojom kabinete na poste veľvyslankyne pri OSN.

Zotrvala tam dva roky a narozdiel od mnohých ďalších, ktorých Trump menoval na rôzne posty, nikdy sa nedostala do verejného sporu s prezidentom.

Kritizovala však Trumpovo správanie pred a počas útoku jeho priaznivcov na Kapitol 6. januára 2021. Deň po násilnostiach sa vyjadrila, že „jeho skutky od volebného dňa bude história veľmi tvrdo súdiť“.

Nachádza sa na štvrtej priečke

Neskôr, keď sa začali šíriť špekulácie o jej politickej budúcnosti a Trump získal naspäť postavenie a vplyv v strane, Haley uviedla, že sa nebude uchádzať o prezidentskú nomináciu v roku 2024, ak tak spraví jej bývalý šéf. V posledných niekoľkých mesiacoch však od tohto postoja ustúpila.

Väčšina prvotných prieskumov naznačuje, že Trump, ktorý sa v sobotu v rámci kampane ukázal v Južnej Karolíne, má v štáte pohodlný náskok. Bývalý prezident v roku 2016 vyhral primárky v Haleyovej domovskom štáte, ktorý by mal byť jedným z prvých kľúčových bojov na ceste k republikánskej nominácii.

Prieskum z dielne Trafalgar Group, ktorý zahŕňal súčasných i pravdepodobných kandidátov, uvádza Trumpa na prvej priečke so 43 percentami a Haley na štvrtej s 12 percentami. (SITA)