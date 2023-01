Prezidentka rokovala s rakúskym prezidentom o energetike a hraničných kontrolách

Pápež František pricestoval do Konžskej demokratickej republiky, stredoafrického štátu zmietaného konfliktom. "Čakali sme na to rok, je to krásna cesta," povedal 86-ročný pápež na palube jeho lietadla. Čítaj ďalej

Ide o prvú pápežskú cestu do KDR od roku 1985. Chudobná stredoafrická krajina má zhruba 100 miliónov obyvateľov, z ktorých 40 percent tvoria katolíci. Pápež počas šesťdňovej cesty zavíta aj do susedného Južného Sudánu. Návšteva oboch krajín bola pôvodne naplánovaná na minuloročný júl, ale museli ju preložiť pre pápežove bolesti kolena, ktoré ho nútia používať invalidný vozík. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Svoju úlohu zohrali aj obavy o bezpečnosť. Zastávka v provincii Goma na východe KDR, kde operujú desiatky ozbrojených skupín, bola preto vynechaná z itinerára. "Tieto krajiny, ktoré sa nachádzajú v strede veľkého afrického kontinentu, veľmi trpeli dlhými konfliktami," povedal pápež po nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne. Vyjadril tiež poľutovanie nad "ozbrojenými zrážkami a vykorisťovaním" v KDR, a povedal, že Južný Sudán, "zmietaný rokmi vojny, túži po ukončení neustáleho násilia". KDR má obrovské nerastné bohatstvo, približne dve tretiny obyvateľstva žije napriek tomu z menej ako 2,15 dolára na deň. Východné provincie navyše sužuje násilie. Prvou zastávkou pápežovej cesty je hlavné mesto Kinshasa, kde zostane do piatku. Následne sa presunie do Džuby - hlavného mesta Južného Sudánu. Návrat do Vatikánu je naplánovaný na nedeľu. Očakáva sa, že k vrcholom cesty bude patriť stredajšia omša na vojenskej leteckej základni v Kinshase, a pápežove stretnutia s obeťami násilností, utečencami a vnútorne vysídlenými osobami. (TASR)