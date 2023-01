Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

Španielsky súd vzdal do väzby dôchodcu podozrivého z rozosielania listových bômb premiérovi a ukrajinskému veľvyslanectvu. Dôvodom sú obavy, že by mohol ujsť do Ruska. Čítaj ďalej

Sedemdesiatštyriročný podozrivý, ktorého zatkli v stredu v mieste jeho bydliska v severošpanielskom meste Burgos, čelí obvineniu z terorizmu, vyplýva z dokumentov španielskeho trestného súdu. Muž je obvinený z toho, že poslal šesť listových bômb viacerým adresátom vrátane španielskeho premiéra a veľvyslanectiev s cieľom odradiť Madrid od podpory Kyjeva v boji proti ruskej invázii. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Podomácky vyrobené výbušniny boli odoslané v novembri a začiatkom decembra minulého roka španielskemu premiérovi, ministrovi obrany, ambasádam Ukrajiny a USA, Satelitnému stredisku EÚ blízko Madridu i španielskemu výrobcovi zbraní v meste Zaragoza na severovýchode krajiny. Podozrivý chcel podľa sudcu "prinútiť" španielske úrady, aby upustili od podpory Ukrajiny. Do vyšetrovacej väzby ho umiestnili pre obavy, že by mohol utiecť "na ruské územie s pomocou ruských občanov," uviedol sudca. Podľa jeho slov však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by bol podozrivý súčasťou nejakej teroristickej skupiny. Rozosielanie zásielok s výbušninami si nevyžiadalo žiadne obete na životoch; pri otváraní jednej z nich však utrpel zranenia zamestnanec ukrajinskej ambasády. V dome dôchodcu našli vyšetrovatelia dielňu, v ktorej sa nachádzali spájkovacie zariadenia, nástroje, kovové súčasti a skrutky, ktoré boli podľa všetkého použité pri výrobe listových bômb. Našli sa tam aj indície o tom, že sa zrejme pripravoval aj na odoslanie ďalších, uviedlo ministerstvo vnútra. Podozrivý bol podľa ministerstva "veľmi aktívny na sociálnych sieťach" a mal "technické a počítačové znalosti". V prípade usvedčenia mu za trestné činy súvisiace s terorizmom hrozí až 20 rokov za mrežami, píše AFP. (TASR)