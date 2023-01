Sme bližšie k úplnému zničeniu. Ručička symbolických Hodín súdneho dňa sa posunula

Americká vláda nepotvrdila správy, že zvažuje dodanie tankov Abrams Ukrajine. Pentagón v súvislosti s vyhlásením Nemecka, že Kyjevu poskytne tanky Leopard, zopakoval, že Berlín prijíma suverénne rozhodnutia, ktoré USA rešpektujú. Čítaj ďalej

Hovorca ministerstva obrany USA Pat Ryder zdôraznil, že tanky Abrams sú zložité stroje s náročnou údržbou. Dodal, že ukrajinská armáda musí byť najprv schopná obsluhovať a aj vykonávať údržbu takejto techniky.

Hovorkyňa Bieleho domu Karin Jean-Pierreová uviedla, že Washington si cení pomoc spojencov Ukrajine. Dodala však, že momentálne nie sú nové informácie o vojenskej podpore USA pre Ukrajinu.

Noviny The Wall Street Journal v utorkovom vydaní napísali, že USA by mohli dodávku "väčšieho počtu" tankov M1 Abrams Ukrajine oznámiť ešte tento týždeň. Agentúra AP tiež citovala amerických predstaviteľov, podľa ktorých by tento krok mohli ohlásiť v stredu. Samotné dodanie tankov by však mohlo trvať mesiace alebo až roky.

USA sú podľa agentúry AP presvedčené, že produktívnejšie by bolo Ukrajine poslať tanky Leopard, keďže ich majú mnohí spojenci a ukrajinskí vojaci by nepotrebovali taký náročný výcvik ako pri amerických tankoch Abrams.

Berlín aj Washington popreli správy, že by nemecký kancelár Olaf Scholz podmieňoval dodávku Leopardov tým, že USA pošlú Ukrajine tanky Abrams. (TASR)