Ak by Poľsko odoslalo leopardy Ukrajine, Nemecko by nebolo proti, tvrdí ministerka Baerbocková

Ak by Poľsko odoslalo tanky Leopard Ukrajine, Berlín by nenamietal. Podľa agentúry Reuters to povedala nemecká ministerka zahraničných vecí Baerbocková vo francúzskej televízii LCI. Kancelár Scholz pritom doteraz dodávky tankov Kyjevu tretími stranami odmietal.

Tanky Leopard má množstvo krajín NATO, ale ich presun na Ukrajinu si vyžaduje súhlas Berlína.

"Nikto nám zatiaľ túto otázku nepoložil. Ale ak by nám ju položili, nepostavili by sme sa proti," povedala Baerbocková cez tlmočníčku do francúzštiny.

Moderátor sa jej znovu spýtal, či tým naozaj myslela odoslanie leopardov, a Baerbocková to potvrdila. "Áno, pochopili ste ma správne," povedala. (ČTK)