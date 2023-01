V Kľaku a Ostrom Grúni si pripomenuli udalosti Krvavej nedele z roku 1945

Ak sa v tomto hnusnom počasí a bez výraznejšej celoplošnej kampane podujalo viac než milión ľudí merať vopred márnu cestu k urnám, je to vlastne veľká vec. Niečo to znamená a to niečo by sa nám vôbec nemalo páčiť. Píše režisérka Mariana Čengel Solčanská. (SME)