Ukrajinu budeme podporovať tak dlho, ako to bude potrebné, ubezpečujú Scholz a Macron

Zavádzanie obmedzení na ruské ropné produkty zrejme nebude napredovať podľa plánu. Krajiny uvažujú o cenových stropoch tak, aby sa ruská ropa na trhy dostala, uviedla americká ministerka financií Janet Yellenová. Čítaj ďalej

Skupina G7 zaviedla cenový strop na ruskú ropu od 5. decembra, a to na úrovni 60 USD (55,42 eura) za barel (159 litrov).

Zároveň začala pracovať na zavedení stropov aj pri cenách ruských ropných produktov, pričom tie by mali vstúpiť do platnosti 5. februára. Teda v rovnaký deň, v aký začne platiť zákaz dovozu ruskej nafty do Európskej únie.

Ako povedala Yellenová novinárom v Dakare, kam pricestovala v rámci návštevy troch afrických krajín, v súčasnosti G7 sa práce na cenových stropoch finalizujú.

Jeden bude pokrývať produkty s vyššou hodnotou, ktoré sa zvyčajne predávajú s cenovou prirážkou voči cene ropy, a druhý produkty predávané so zľavou. Sem patrí napríklad vykurovací olej.

Dodala, že stanovenie nových cenových stropov sa ukázalo komplikovanejšie než v prípade cenového stropu na samotnú ropu.

Jedným z dôvodov je väčší počet produktov, pri ktorých sa rôzne stanovujú ceny, a druhým zabezpečenie pokračovania plynulých dodávok ruskej nafty na svetové trhy.

"Je to komplikovanejšie, tvrdo sme však pracovali na tom, aby sme dosiahli rovnaký cieľ ako v prípade ruskej ropy," povedala Yellenová.

"Vždy je možné, že veci sa nebudú vyvíjať podľa plánu, študovali sme však tieto trhy veľmi podrobne a sme presvedčení, že prídeme s cenovými stropmi, ktoré budú schopné docieliť to isté, čo sa nám doteraz podarilo docieliť s ropou," uviedla s tým, že nie sú vylúčené v budúcnosti určité úpravy. (TASR)