Rezort vnútra navrhuje znížiť vek prijatia k polícii

Rezort vnútra chystá zlepšiť pracovné podmienky pre policajtov a znížiť možnosť prijatia do zboru už po dosiahnutí plnoletosti. Viaceré zmeny navrhne implementovať prostredníctvom poslaneckého návrhu.

Jedným z návrhov je znížiť vek prijatia do Policajného zboru z 21 na 18 rokov a ruší sa služba kadeta, informovala v tlačovej správe riaditeľka tlačového odboru Zuzana Eliášová.

„Očakávame, že tento krok prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore po ukončení stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie, odstráni sa tiež dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru,“ uviedol poverený minister vnútra Roman Mikulec.

Efektívnejšie prijímanie do zboru

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran uviedol, že sa eliminuje neefektívnosť pri prijímacom konaní, ktoré sa momentálne realizuje opakovane, a to najprv do štátnej služby kadeta a potom po získaní kvalifikačného predpokladu policajného vzdelania pri zaradení do prípravnej štátnej služby policajta.

„Novoprijatý policajt musí po prijatí absolvovať takmer ročné štúdium na získanie príslušného policajného vzdelania. Až po jeho absolvovaní začína vykonávať služobnú činnosť. Z týchto dôvodov sa navrhuje štátnu službu kadeta vypustiť a v nadväznosti na uvedené opätovne umožniť prijímať do reálneho výkonu štátnej služby občanov starších ako 18 rokov,“ doplnil Mikulec.

Príplatky podľa skutočne odslúžených hodín

Policajti, ktorí budú prijatí po schválení novely zákona nastúpia pri vzniku služobného pomeru priamo na útvar Policajného zboru a spravidla pri najbližšom možnom termíne nastúpia na denné štúdium na strednej odbornej škole Policajného zboru k získaniu základného policajného vzdelania.

V návrhu sa plánuje zrušiť príplatok za nerovnomernosť, ktorý bol vyplácaný paušálne, a to mesačne vo výške 100 eur bez ohľadu na rozdiely v počte hodín, či počas služby v noci a cez víkendy a sviatky.

„Navrhovanou právnou úpravou premenlivého príplatku sa zabezpečí vyplácanie príplatku podľa skutočne odslúžených hodín,“ vysvetlil policajný prezident Štefan Hamran. (SITA)