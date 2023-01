Juhoafrická republika vo februári usporiada spoločné námorné cvičenie s Ruskom a Čínou

Vlastník žoldnierskej Wagnerovej skupiny zaútočil na administratívu ruského prezidenta Putina. Naznačil, že v Kremli pracujú aj zradcovia, ktorí chcú, aby Rusko prehralo vojnu na Ukrajine, tvrdí americký Inštitút pre výskum vojny. Čítaj ďalej

Jevgenij Prigožin obvinil predstaviteľov ministerstva obrany, že nechápu pravidlá moderného vedenia vojny a ich výsledkom je nízka efektivita armády.

Prigožin kritizoval velenie aj za obmedzenie používania niektorých osobných elektronických zariadení v bojových zónach. Tvrdí, že používanie smartfónov a tabletov v modernej vojne je nevyhnutné. Uviedol, že vojna je miesto pre aktívnych a odvážnych, a nie pre hladko oholených, ktorí odovzdali telefóny do skladu.

Prispel aj do diskusie o zákaze kanála YouTube. Uviedol, že niektorí predstavitelia v Kremli sú proti zákazu, pretože by to podkopalo ich snahu o obnovenie vzťahov s USA po priznaní porážky na Ukrajine.

