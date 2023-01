Podozrivý v afére Katargate odkryje korupčný plán výmenou za miernejší trest

Demokratický svet by mal vytrvať v pomoci Ukrajine až do jej víťazstva. Opak by bol zlou správou, že agresiou sa dá získať územie alebo prírodné zdroje, povedala fínska premiérka Sanna Marinová na ekonomickom fóre v Davose. Čítaj ďalej

"Európa a ďalšie západné demokracie by preto mali vyslať správu ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, že budeme podporovať, ako dlho bude treba - päť rokov, desať rokov, 15 rokov, čokoľvek treba - budeme podporovať Ukrajinu a neprestaneme,“ povedala Marinová. Dodala, že je na Ukrajincoch, aby sa rozhodli, kedy budú pripravení rokovať, kedy budú pripravení na nejakú mierovú dohodu. Poznamenala však, že tento príbeh mohol byť úplne iný, ak by západní spojenci reagovali silnejšie, keď Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym. (SITA)