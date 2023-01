Leyenová chce mať z Európy lídra v oblasti zelených technológií

Vo veku 118 rokov zomrela francúzska rehoľná sestra André, považovaná za najstaršieho žijúceho človeka na svete. Rekord najdlhšie žijúcej osoby naďalej drží iná Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov. Čítaj ďalej

Sestra André zomrela v utorok noci v spánku v domove dôchodcov v Toulone na juhu Francúzska. "Zomrela o 2:00 ráno. Je to veľmi smutné, ale ona to chcela, priala si vyhľadať sa so svojím zbožňovaným bratom. Pre ňu to bolo vyslobodenie," povedal hovorca domova pre seniorov David Tavella.

Sestra André, pôvodným občianskym menom Lucile Randonová, sa stala najstarším žijúcim človekom vlani 19. apríla, keď zomrela 119-ročná Japonka Kane Tanakaová.

Sestra André vtedy povedala, že nažive ju drží hlavne práca a viera. "Pracovala som až do 108 rokov," povedala žena, ktorá pôsobila v nemocnici, starala o deti a siroty a v domove pre seniorov sa starala o ostatných obyvateľov, ktorí boli často oveľa mladší ako ona.

Sestra André sa narodila 11. februára 1904, teda desať rokov pred začiatkom prvej svetovej vojny. Dožila sa teda 118 rokov a 340 dní. (ČTK)