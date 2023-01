Vývoz plynu Gazpromom do Európy klesol od začiatku roka o vyše pätinu

Úrovne zásob zemného plynu v Európskej únii dosahujú takmer 84 percent. Tieto zásoby boli v decembri vyššie ako priemer pred štyrmi až šiestimi rokmi aj napriek snahe Ruska zastaviť svoje dodávky v reakcii na sankcie Západu. Čítaj ďalej

Pre obavy z nedostatku plynu počas zimy začalo 27 členských krajín EÚ minulý rok intenzívne plniť svoje zásobníky.

Vďaka tomu sa úroveň spoločných zásob plynu do septembra vyšplhala na 82 %, čo bolo výrazne nad cieľovou hranicou 80 percent, ktorá bola stanovená až na november. A zároveň spotreba plynu klesla o 20 percent od augusta do novembra. Súčasná mierna zima v Európe pomáha udržať zásoby plynu vysoké.

Rusko, ktoré nahnevali sankcie, minulý rok zredukovalo dodávky plynu do Európy. Pred inváziou ruskej armády na Ukrajinu koncom februára sa dodávky plynu potrubiami z Ruska podieľali až 40 percent na všetkom plyne dovezenom do Európy. V súčasnosti je to len približne 9 percent.

"To je celkom dobrá pozícia," povedal novinárom hovorca Európskej komisie Tim McPhie. "Na začiatku tohto roka máme zdravú úroveň skladovania plynu, ale v žiadnom prípade nie sme spokojní. Vieme, že tento rok bude aj naďalej náročný," dodal.

Komisia odhaduje, že celková úroveň plynu v zásobníkoch v rámci EÚ dosahuje takmer 84 percent, pričom v decembri 2022 bola o 13 percent vyššia ako priemer v rokoch 2016 - 2018. Ceny energií sa v uplynulých mesiacoch znížili, čiastočne aj v dôsledku miernejšieho zimného počasia, ako sa očakávalo.

"Čím viac dokážeme investovať do energetickej efektívnosti, do znižovania spotreby energie a čím viac dokážeme podporiť obnoviteľné zdroje, tým lepší budeme mať základ pre znižovanie našej závislosti od plynu, ktorý ovplyvňuje ceny elektriny a prispieva ku globálnemu otepľovaniu," vyhlásil McPhie.

Agentúra pripomína, že do Nemecka v utorok dorazila prvá z pravidelných dodávok skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov. (TASR)