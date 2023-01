Vo veku 82 rokov zomrel posledný grécky kráľ Konštantín II.

Francúzska premiérka Élisabeth Bornová predstavila návrh dôchodkovej reformy, ktorým sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvyšuje zo 62 na 64 rokov. Cieľom reformy je zabezpečiť "rovnováhu" priebežného systému v roku 2030. Čítaj ďalej

Bornová vysvetlila, že tieto zmeny sú nevyhnutné, aby sa zabránilo veľkým deficitom v systéme v nasledujúcich rokoch. Uviedla, že "nerobiť nič" by bolo nezodpovedné.

"Nevyhnutne by to viedlo k masívnemu zvýšeniu daní, zníženiu dôchodkov a ohrozilo by to náš dôchodkový systém," povedala. Dodala však súčasne: "Veľmi dobre si uvedomujem, že uskutočňovanie zmien v našom dôchodkovom systéme vyvoláva medzi Francúzmi obavy a strach." (TASR)