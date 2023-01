Čína prikročila k regulovaniu technológie deepfake

Autobiografia britského princa Harryho je najrýchlejšie sa predávajúcou nebeletristickou knihou. Doteraz sa podľa vydavateľstva predalo 400-tisíc výtlačkov vo všetkých formátoch, vrátane tlačených, elektronických a audiokníh. Čítaj ďalej

Kniha princa Harryho s názvom Spare (Náhradník) sa po týždňoch rozhovorov, únikov pasáží do médií a kontroverzných vyhlásení objavila na predajných pultoch. Vyšla v angličtine a je preložená do 15 ďalších jazykov, vrátane čínštiny.

Vydavateľstvo Penguin Random House podľa Sky News uviedlo, že doterajší predaj prevýšil aj najodvážnejšie odhady. Harry, vojvoda zo Sussexu, v knihe prichádza s čerstvou kritikou britskej kráľovskej rodiny a reklama ju opisuje ako autobiografiu, ktorá prezradí všetko. Kniha už minulý týždeň nedopatrením vyšla v predstihu v Španielsku.

"Ak vieme, jediné knihy, ktorých sa predalo viac za prvý deň, sú tie s druhým Harrym v hlavnej úlohe," uviedol Larry Finlay, riaditeľ Transworld Publishers, ktoré spadá pod Penguin Random House. Na mysli mal pritom knihy o čarodejníkovi Harrym Potterovi britskej spisovateľky J. K. Rowlingovej.

Recenzia korešpondenta televízie BBC dielo označuje za "najdivokejšiu knihu, ktorú kedy napísal člen kráľovskej rodiny". "Harryho biografia Spare sú čiastočne spovede, čiastočne tirádou a čiastočne milostným listom. Miestami pôsobí ako tá najdlhšia naštvaná opilecká esemeska, akú kedy kto poslal, "pokračuje. Recenzentka The Guardian knihu označila za "nevydarený pokus o znovuzískanie naratívu", zatiaľ čo The New York Times uvádza, že kniha je plná paradoxov.

Buckinghamský palác sa k publikácii zatiaľ nevyjadril. (ČTK)