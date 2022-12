Prezidentka 1. januára vystúpi s príhovorom, odovzdá aj štátne vyznamenania

Rok 2022 sa v strednej Európe končí rekordne teplým počasím. V Nemecku bolo aj viac ako 20 stupňov. Mimoriadne teplý vzduch sa začína prejavovať aj na Slovensku, predovšetkým na horách. Čítaj ďalej

Podľa operatívnych údajov už bol prekonaný silvestrovský rekord maximálnej dennej teploty na Chopku aj Lomnickom štíte.

"Na Chopku je dokonca teplejšie ako v Horehronskom podolí. V nižších polohách bolo najteplejšie v Kuchyni, 14 stupňov Celzia, no na rekord to nestačilo, pretože na juhozápade Slovenska bol minulý Silvester 2021 ešte teplejší, až do 17 stupňov Celzia," poznamenali meteorológovia na sociálnej sieti Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Otepľovanie bude v najbližších hodinách pokračovať a predovšetkým na horách očakávajú meteorológovia mimoriadne až extrémne teplú silvestrovskú noc.

"Kto by ju chcel ísť stráviť do vyšších polôh, napriek teplému počasiu je tam dosť veterno, na Chopku až víchrica, no vietor oproti aktuálnej situácii trochu zoslabne," dodal Slovenský hydrometeorologický ústav. (TASR)