Šojgu sa ukázal na verejnosti, predsedal stretnutiu členov armády

Fínsky prezident Sauli Niinistö povedal, že jeho krajina by sa pravdepodobne stala terčom ruských kybernetických útokov a mohla by čeliť narušeniam hraníc, ak sa rozhodne podať prihlášku do NATO. Niekoľko prieskumov verejnej mienky v posledných týždňoch totiž ukázalo, že väčšina Fínov si želá vstup do NATO. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu vstup do aliancie podporovalo len 25 percent obyvateľov. Čítaj ďalej

Prezident Sauli Niinistö v rozhovore pre verejnoprávneho vysielateľa YLE povedal, že najväčším prínosom členstva v NATO by bolo „získanie preventívneho efektu". Poukázal však na riziko deštruktívneho správania sa Ruska počas prístupového procesu, ktorý by trval prinajmenšom mesiace. Konštatoval, že prihláška by viedla k napätiu na hraniciach Fínska s Ruskom, vrátane možnosti „robustných" pohraničných a teritoriálnych narušení, a to nielen lietadlami, ako Fínsko už v minulosti zažilo. Moskva sa už skôr vyjadrila, že vstup Fínska a Švédska do NATO by považovala na nepriateľský krok, ktorý by mal vážne vojenské a politické dôsledky. (SITA)