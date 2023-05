Environmentalisti žalujú úrady za udelenie povolenia pre SpaceX

Voda na Marse môže byť rozšírenejšia a mať mladší pôvod, ako sa pôvodne predpokladalo. Vyplýva to z výsledkov pozorovania tamojších piesočných dún čínskym vedeckým vozidlom Ču-žung. Čítaj ďalej

"Myslíme si, že by to mohlo byť malé množstvo... nie viac ako tenký (vodný) film na povrchu," uviedol spoluautor vedeckej štúdie Siao-kuang Čchin z čínskeho Ústavu geológie a geofyziky.

Štúdium štruktúry a chemického zloženia dún môže poskytnúť pohľad na "možnosť vodnej aktivity" počas minulého obdobia, napísal čínsky vedecký tím v štúdii publikovanej v časopise Science Advances.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vozidlo Ču-žung skúmalo duny bohaté na soľ s množstvom prasklín a kôrou s prítomnosťou hydratovaných síranov, oxidu kremičitého a ferrihydritu. Vedci ich vznik pripisujú topeniu snehu alebo ľadu v období pred 400.000 až 1,4 miliónmi rokov. Teraz to je vyschnuté územie.

"Toto je jednoznačne nový objav pre tento región (Marsu)," uviedol planetárny vedec Frederic Schmidt z univerzity v Paríži-Saclay, ktorý na štúdii nespolupracoval. Podľa neho je pozoruhodné, aké mladé sú duny.

Vedecké vozidlo Ču-žung na povrchu Marsu nezaznamenalo žiadnu vodu vo forme námrazy alebo ľadu. Počítačové simulácie a pozorovania iných kozmických misií však naznačujú, že v určitých ročných obdobiach sa na planéte môžu vytvoriť podmienky vhodné pre prítomnosť vody, povedal Čchin.

Hocako málo vody by to bolo, môže to byť dôležité pre identifikáciu obývateľných prostredí, dodala expertka na geológiu Marsu Mary Bourkeová z Trinity College Dublin. (TASR)