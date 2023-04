USA otvoria azylové centrá v Strednej a Južnej Amerike

Súd v Osle odsúdil na 14 dní väzenia za výtržníctvo a nosenie vzduchovej zbrane bývalého člena Wagnerovej skupiny, ktorý požiadal o azyl v Nórsku. V prípade napadnutia policajta počas zatýkania však súd zbavil Andreja Medvedeva viny. Čítaj ďalej

"Je veľmi dobré, že bol zbavený toho najzávažnejšieho obvinenia," uviedol jeho právnik Brynjulf Risnes.

Medvedeva zatkla polícia vo februári pre bitku v bare v Osle. Rus priznal, že pri zatýkaní kládol odpor a že si odpľul, keď mu dávali putá. Poprel však, že by policajtov kopal, uviedol jeho právnik.

Bývalý ruský žoldnier sa tiež priznal, že v marci si priniesol do baru na predmestí Osla vzduchovú zbraň.

Medvedev utiekol z Ruska do Nórska začiatkom roka, keď nelegálne prekročil rusko-nórske hranice. Neskôr uviedol, že ak by ho nórske úrady poslali späť do vlasti, bál by sa o svoj život.

Medvedev podľa vlastných slov súhlasil, že bude členom Wagnerovej skupiny od júla do novembra 2022. Od wagnerovcov, známych svojou brutálnou taktikou, sa rozhodol odísť, keď mu bez jeho súhlasu predĺžili zmluvu.

Povedal, že je ochotný svedčiť o všetkých vojnových zločinoch, ktoré videl. Poprel však, že by sám akýkoľvek vojnový zločin spáchal.

