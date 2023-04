Bývalého člena Fugees uznali za vinného z lobovania pre Čínu

Česká armáda dostala od Nemecka ďalšie dva tanky Leopard 2A4. Ide o ďalšiu časť dohodnutého daru 14 tankov a jedného vyslobodzovacieho vozidla, ktoré Nemecko prisľúbilo ako čiastočnú kompenzáciu za pomoc Ukrajine. Čítaj ďalej

Okrem tankov a vyslobodzovacieho vozidla bude súčasťou dodávky aj balík náhradných dielcov, munícia a trojročná servisná podpora, ktorá zahŕňa aj výcvik českých vojakov.

"Podpis zmluvy na pásové bojové vozidlá pechoty CV90 sa blíži a spolu s ďalšími kusmi tankov Leopard ide o jasný posun smerom k armáde vybavenej modernou západnou technikou, a nie zastaraným šrotom ruskej výroby," komentovala dodávku ďalších dvoch nemeckých tankov ministerka obrany Jana Černochová.

Rezort pripomenul, že rovnakú techniku používajú okrem iných krajín aj Poľsko a Maďarsko. Zvyšných 11 tankov by mala česká armáda dostať do konca tohto roka. Vyslobodzovacie vozidlo, ktoré je namontované na vylepšenom podvozku Leopard 2, bude podľa ministerstva pripravené do polovice roka 2024.

Na dare 15 armádnych vozidiel sa česká ministerka obrany Jana Černochová dohodla s nemeckou ministerkou Christine Lambrechtovou v máji minulého roka. Hodnota daru predstavuje 3,8 miliardy českých korún (viac ako 160 miliónov eur). Na podobnej výmene za vojenskú pomoc Ukrajine sa Nemecko dohodlo s viacerými štátmi.

