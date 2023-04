Podľa amerických voličov by nemal na prezidenta kandidovať ani Biden, ani Trump

Zo Sudánu odštartovalo prvé lietadlo britského Kráľovského letectva s britskými občanmi. Do stredy rána by sa mali uskutočniť ďalšie dva evakuačné lety. Nemecko večer podnikne posledný evakuačný let. Čítaj ďalej

Hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka povedal, že prvé lietadlo by malo pristáť na Cypre. V Sudáne, kde už desať dní prebieha ozbrojený konflikt, sa nachádza približne 4000 britských občanov. Lietadlo britského Kráľovského letectva vyzdvihlo evakuovaných na menšom letisku v hlavnom meste Chartúm. Prednosť majú rodiny s deťmi, starší ľudia a osoby so zdravotnými problémami. Na letisko sa musia dopraviť svojpomocne; sprievod nie je zabezpečený. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Britský minister zahraničných vecí James Cleverly povedal, že nie je možné predpovedať, ako dlho príležitosť na evakuáciu potrvá. Nemecko už ďalšie evakuačné lety z tohto regiónu neplánuje. Berlín koordinuje medzinárodné úsilie o odsun ľudí z leteckej základne neďaleko sudánskej metropoly Chartúm. "S našou podporou bolo z Chartúmu odsunutých takmer 500 ľudí z 30 krajín," povedala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková. V rámci nemeckej evakuačnej misie bolo evakuovaných zhruba 170 občanov Nemecka. Predstavitelia nemeckej armády teraz komunikujú so spojencami o tom, kto sa od stredy ujme organizácie evakuačných letov, dodali ministerstvá. Šéf britského rezortu obrany Ben Wallace predtým v utorok povedal, že Spojené kráľovstvo je pripravené prevziať túto úlohu od Nemecka. (TASR)