Čína obvinila prominentného novinára po roku väzby zo špionáže

Čínske úrady oficiálne obvinili zo špionáže prominentného novinára, ktorý je vo väzbe už od vlaňajšieho februára. Redaktor novín vládnucej komunistickej strany Tung Jü-jü bol zatknutý spoločne s japonským diplomatom a čaká ho súdny proces.

Diplomata po niekoľkohodinovom výsluchu prepustili, ale zatknutý stĺpčekár novín Kuang-ming je stále vo väzbe. "(Novinárova) rodina viac než rok vôbec nezverejňovala správy o jeho pobyte vo väzbe... Dúfali, že vykonštruované obvinenia voči nemu budú stiahnuté," uviedol pre AFP bývalý kolega zadržaného žurnalistu.

Čínske úrady už v marci informovali rodinu, že Tunga čaká súdny proces pre obvinenia zo špionáže, termín jeho začiatku však nie je známy. V prípade menej závažných prípadov sa sadzba za tento trestný pohybuje v rozmedzí tri až desať rokov väzenia, v závažnejších kauzách hrozí obvineným až doživotie.

Články od Tung Jü-jüa svojho času vychádzali aj v čínskych vydaniach denníkov The New York Times a Financial Times. V minulosti pôsobil v rámci štipendia aj na prestížnej Harvardovej univerzite a ako hosťujúci profesor na vysokej škole v japonskom meste Hokkaido.

"Čínske úrady musia okamžite a bezpodmienečne prepustiť Tung Jü-jüa a umožniť novinárom vykonávanie ich práce pri pokrývaní domácich aj zahraničných záležitostí," uviedla zástupkyňa CPJ v Číne Iris Hsu.

Zdôraznila, že rozhovory so zahraničnými diplomatmi sú kľúčovou súčasťou práce novinárov venujúcich sa medzinárodnému dianiu. Podľa nej je "absurdné a kruté", že Tunga za takéto kontakty obvinili zo špionáže. (TASR)