Navaľnyj dostal na preštudovanie spisu k novej kauze deň, má 700 strán

Vodca venezuelskej opozície Guaidó bol nútený opustiť Kolumbiu, kam pricestoval na konferenciu o riešení patovej politickej situácie vo svojej vlasti. Nemenovaný zdroj tvrdí, že Guaidó následne odcestoval komerčným letom do USA.

Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí incident s Guaidóom nepotvrdilo, aj keď minister zahraničných vecí Álvaro Leyva predtým upozornil, že Guaidóova návšteva by mohla naraziť na prekážky, pretože "vstúpil (do krajiny) nevhodným spôsobom a my v Kolumbii rešpektujeme zákony".

Opozičný zdroj pre AFP potvrdil, že Guaidó pri príchode do Kolumbie neprešiel procedúrou na imigračnom úrade. Samotný Guaidó vo svojom vyhlásení uviedol: "Práve som dorazil do Kolumbie rovnakým spôsobom ako milióny Venezuelčanov predo mnou - pešo."

Konferenciu, na ktorú Guaidó do Bogoty pricestoval, organizuje kolumbijský prezident Gustavo Petro.

Petro vystupuje ako sprostredkovateľ medzi venezuelskou vládou a opozíciou, pričom sa pokúša oživiť rokovania medzi oboma stranami, ktoré sa začali v Mexiku v roku 2021, ale v novembri minulého roku sa dostali do slepej uličky.

Na utorkovej konferencii sa očakáva účasť predstaviteľov približne 20 krajín vrátane Spojených štátov. Guaidó ani venezuelský prezident Nicolás Maduro na ňu nie sú oficiálne pozvaní. (TASR)