Twitter vrátil významným používateľom označenia overenia

Všetky ruské výsadkové jednotky sú už zapojené do útočných alebo obranných operácií na Ukrajine. Rusko by na spustenie akejkoľvek ofenzívy muselo nasadiť značné zálohy. Naznačujú to analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny.

Tí dodávajú, že ruské jednotky sú navyše vyčerpané a dezorganizované. Podľa inštitútu práve vyčerpanosť, dezorganizácia a roztrieštenosť budú pravdepodobne predstavovať významné prekážky pre vyhliadky Ruska na obranu kritických sektorov frontovej línie v prípade plánovanej a avizovanej ukrajinskej protiofenzívy. Ruské jednotky na Ukrajine údajne operujú v decentralizovaných a do značnej miery degradovaných formáciách. Analytici taktiež prognózujú, že Ukrajina bude schopná viesť koordinovanú viacbrigádovú mechanizovanú ofenzívu s plným využitím deviatich brigád. (SITA)