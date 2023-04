Z korupcie obvinený peruánsky exprezident Toledo sa vzdal orgánom v USA

Bývalý americký prezident Trump je aktuálne jasným favoritom na zisk nominácie Republikánskej strany do prezidentskej voľby. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov prieskumu denníka The Wall Street Journal. Čítaj ďalej

Pravdepodobní republikánski voliči v ňom dali prednosť Trumpovi v pomere 51 percent ku 38 percentám pre guvernéra Floridy Rona DeSantisa. Preňho ide o ďalšiu zlú správu po tom, ako ďalší floridskí kongresmani vyjadrili podporu obžalovanému exprezidentovi. DeSantis je považovaný za hlavného Trumpovho konkurenta, akokoľvek zatiaľ kandidatúru do Bieleho domu nepotvrdil. Prieskumy v uplynulom roku naznačovali, že by v republikánskych primárkach mal šancu na víťazstvo, v posledných týždňoch však dominuje Trump. V aprílovom prieskume spoločnosti Ipsos pre agentúru Reuters ho podporilo 58 percent opýtaných republikánskych alebo nezávislých voličov, zatiaľ čo DeSantisa len 21 percent. Nové čísla denníka sú založené na odpovediach 600 pravdepodobných účastníkov republikánskych primárok, ktorí sa vyjadrili niekoľko dní po tom, čo Trump ako prvý exprezident v dejinách USA čelil na súde obžalobe. Z prieskumu vyšiel so 13-bodovým náskokom štyri mesiace po tom, ako rovnaký denník zistil 14-bodový náskok pre guvernéra Floridy. (ČTK)