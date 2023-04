Steinmeier na výročie povstania v židovskom gete vo Varšave žiadal o odpustenie

Maďarský parlament stále nemá určený dátum, kedy by mali poslanci ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikácia vstupu škandinávskej krajiny do NATO sa v Maďarsku odkladá už vyše trištvrte roka. Čítaj ďalej

Odklad hlasovania v zákonodarnom zbore vládna strana Fidesz už ani nezdôvodňuje, konštatovalo internetové vydanie denníka Népszava Denník s odvolaním sa na opozičných poslancov uviedol, že frakcia Fideszu už prišla s návrhom termínu hlasovania o vstupe Švédska do NATO, avšak tieto iniciatívy boli "zhora" zastavené. Preto sa frakcia už ani nepokúša navrhnúť nový termín. Súvisiaci článok Americká diplomatka: Nezačíname novú studenú vojnu. Mier môže nastať zajtra Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK) a Momentum aj samostatne iniciovali, aby parlament hlasoval v tejto záležitosti 11. apríla, avšak neuspeli, píše Népszava. Fidesz, úrad vlády, ani rezort diplomacie neodpovedal na otázku denníka, prečo sa odkladá ratifikácia vstupu Švédska do NATO. Nemenovaný analytik pre denník uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou premiér Viktor Orbán prisľúbil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že čo možno najdlhšie bude zdržiavať vstup Švédska. V podstate žiadny národný záujem Maďarska nestojí v ceste ratifikácie, dodáva Népszava. (TASR)