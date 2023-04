Exprezident Miloš Zeman si v Prahe otvoril novú kanceláriu

Dôležité

K Zemi padá nekontrolovaný satelit od NASA, ktorý skúmal Slnko. Prevažná časť tristo kilogramov ťažkého stroja by mala zhorieť v atmosfére. Je veľmi malé riziko, že by nezhorené časti mohli zasiahnuť človeka. Zatiaľ sa to stalo iba raz v histórii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(SME)