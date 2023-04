Macron napriek protestom podpísal dôchodkovú reformu

Francúzsky prezident Macron podpísal zákon o dôchodkovej reforme. Nespokojní odborári ešte v piatok vyzývali prezidenta, aby kontroverzne vnímaný zákon, zvyšujúci dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov, nepodpisoval.

Reforma sa stala zákonom, keď bola v sobotu skoro ráno - ešte pred svitaním - zverejnená v oficiálnom úradnom vestníku. Opozícia v tejto súvislosti obvinila Macrona, že reformu tajne zaviedol ako "zlodej" uprostred noci.

Minister práce Olivier Dussopt konštatoval, že schválené zmeny by sa mali začať uplatňovať od 1. septembra.

Kľúčové prvky reformy v piatok večer odobrila francúzska Ústavná rada. Masové protesty a štrajky proti dôchodkovej reforme trvajú vo Francúzsku už približne tri mesiace.

Odborári zvolali ďalší deň protestov na Sviatok práce - 1. mája. Vo viacerých francúzskych mestách vypukli už v piatok večer - v reakcii na piatkový verdikt Ústavnej rady - nové protesty, ktoré počas noci na niektorých miestach prerástli aj do násilností.

"Zákon uvedený do platnosti uprostred noci, takto to robia zlodeji. Na 1. mája všetci do ulíc," napísal šéf francúzskych komunistov Fabien Roussel.

Prieskumy ukazujú, že dve tretiny Francúzov sú proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie. Macron zmenu opakovane označil za nevyhnutnú, aby sa francúzsky dôchodkový systém nedostal v najbližších rokoch do veľkých deficitov. (TASR)