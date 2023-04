Časť britských zdravotníkov ukončí štrajk, súhlasia s päťpercentným rastom platov. Sú medzi nimi najmä vodiči sanitiek, ale aj niektorí ďalší zdravotníci, proti sú zdravotné sestry.

Odborová organizácia Unison podľa agentúry Reuters uviedla, že je to najlepšia mzdová dohoda, aká bola možná. "Zdravotníci by samozrejme chceli viac, ale toto bolo to najlepšie, čo bolo možné dosiahnuť vyjednávaním," uviedla vo vyhlásení šéfka oddelenia Unisonu pre zdravotníctvo Sara Gortonová.

Za prijatie vládnej ponuky hlasovali takmer tri štvrtiny pracovníkov v zdravotníctve v Anglicku a za boli aj škótski zdravotníci.

Na 54 percent zdravotných sestier v Anglicku sa ale vyslovilo proti prijatiu návrhu. Odborový zväz zdravotníckeho personálu Royal College of Nursing uviedol, že 30. apríla začne 48-hodinový štrajk, ku ktorému sa prvýkrát pripojí aj ošetrovateľský personál pohotovostných oddelení, jednotiek intenzívnej starostlivosti, onkologickej starostlivosti a ďalších služieb.

Mzdy v Británii nedržia krok s dvojcifernou infláciou. Lepšie ohodnotenie si od vlády Rishiho Sunaka chcú vymôcť státisíce štátnych zamestnancov. Dohodu so zdravotníckymi odbormi sa vláde podarilo uzavrieť minulý mesiac, päťpercentné zvýšenie miezd má platiť od budúceho roka. (ČTK)