Dážď a sneh v Česku komplikujú dopravu, meteorológovia varuje pred povodňami

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, na východe prechodne zmenšená oblačnosť. Na západe postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky a od nadmorskej výšky 1 500 metrov sneženie. Inde sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Čítaj ďalej

Najvyššia denná teplota bude 12 až 17, na krajnom západe okolo 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 2 stupňov Celzia.

Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor do rýchlosti 5 metrov za sekundu (20 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 10 milimetrov a vo vyšších polohách do 1 centimetra snehu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(SITA)