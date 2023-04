Twitter má podľa Muska 1500 zamestnancov. Predtým ich bolo osemtisíc

Twitter má podľa Muska 1500 zamestnancov. Keď firmu vlani kúpil, mala ich takmer osemtisíc. Musk v rozhovore s BBC tiež uviedol, že k sociálnej sieti sa vrátila väčšina inzerentov, a je tak "na nule" pokiaľ ide o príjmy a výdavky.

Na otázku, či je ťažké vyhodiť toľko ľudí, Musk povedal, že to "nie je vôbec zábava" a niekedy to môže byť "bolestivé". Tiež poznamenal, že všetkých zamestnancov neprepúšťal sám.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V obsiahlom rozhovore ďalej uviedol, že Twitter má teraz najviac užívateľov, ako kedy mal. Ak by mu za firmu niekto ponúkol 44 miliárd dolárov, čo je rovnaká suma, za ktorú ju kúpil, tak by ju vraj predal len v prípade, že by kupujúci bol "tak oddaný hovoriť pravdu", ako je on.

Na otázku, či neľutuje kúpu Twitteru, odvetil, že "nešlo o večierok" a "miera bolesti bola extrémne vysoká". Posledných niekoľko mesiacov bolo podľa neho stresujúcich, ale kúpa firmy bola správna. Samozrejme, našlo by sa podľa neho veľa chýb. "Ale koniec dobrý, všetko dobré, cítim, že ideme dobrým smerom. " (ČTK)