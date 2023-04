Hlas chce zvýšiť kontrolu štátu nad strategickými energetickými podnikmi

Prezidentka Čaputová nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi vnútra Mikulcovi. Čaputová sa oboznámila s protokolom z kontroly Národného bezpečnostného úradu vykonanej na ministerstve vnútra. Čítaj ďalej

Zároveň sa oboznámila aj so stanoviskami rezortov spravodlivosti, zahraničných vecí, vnútra a stanoviskom predsedu parlamentu.

Po dôkladnom zvážení všetkých skutočností, predovšetkým však znenia zákona o ochrane utajovaných skutočností a jeho dôvodovej správy, a relevantných predpisov EÚ a NATO, sa prezidentka nestotožňuje s hodnotením úradu ohľadom uplatnenia paragrafu uvedeného zákona.

Ministri, predseda vlády, predseda parlamentu, či hlava štátu a ďalšie oprávnené osoby sa podľa prezidentky môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami EÚ a NATO v rozsahu nevyhnutnom na výkon svojich právomocí. "V zmysle zákona sú už z titulu svojej funkcie osobami s osobitným postavením a vykonanie bezpečnostnej previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami nepotrebujú," informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Prezidentka zdôrazňuje, že nesprávny až absurdný výklad zákona úradu by mohol viesť k tomu, že napríklad novoustanovený minister obrany, vnútra alebo zahraničných vecí, by musel najprv čakať na previerku stupňa prísne tajné. Tá spravidla trvá niekoľko mesiacov a až potom by sa mohol plnohodnotne zúčastňovať na zasadnutiach Severoatlantickej rady, Rady EÚ alebo sa oboznamovať s príslušnými písomnosťami.

Takýto výklad pravidiel by mohol paralyzovať výkon právomocí jednotlivých členov vlády alebo iných osôb s osobitným postavením.

Aj keď o porušení zákona bude ešte zrejme rozhodovať úrad v správnom konaní, prezidentka sa s prezentovanou interpretáciou úradu nestotožňuje. Nevidí preto ani dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči Mikulcovi.



Podľa prezidentky je skôr zarážajúce, že právna úprava v tejto oblasti je aj po 22 rokoch existencie úradu a po 19 rokoch nášho členstva v EÚ a NATO mimoriadne nedostatočná. (SME)