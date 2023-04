Filipíny a USA spustili spoločné manévre, v Juhočínskom mori nasadia ostrú muníciu

Poľský premiér Mateusz Morawiecki odletel do USA rokovať o ekonomickej a obrannej spolupráci. Mal by sa stretnúť s viceprezidentkou Kamalou Harris a počas trojdňovej návštevy má naplánované aj stretnutia so zástupcami obranných firiem. Čítaj ďalej

Morawiecki pred odletom z Varšavy povedal novinárom na letisku, že poľsko-americké vzťahy „už veľmi dlho neboli také dobré a možno nikdy neboli také silné". Poľské spojenectvo s USA je podľa premiéra absolútnym základom bezpečnosti krajiny. „Je založená na dvoch pilieroch: hospodárskej a obrannej spolupráci. Idem do USA, aby som oba tieto piliere posilnil," skonštatoval. Morawieckeho návšteva nasleduje po dvoch návštevách amerického prezidenta Joea Bidena v Poľsku, ktoré sa uskutočnili od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. (SITA)