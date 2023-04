Populácia tigrov v Indii rastie, je ich už viac ako tritisíc

Nemecký vicekancelár Habeck chce zefektívniť boj proti obchádzaniu sankcií Európskej únie. Nemecké úrady musia podľa Habecka dôslednejšie zakročiť proti domácim firmám, ktoré prostredníctvom tretích krajín obchodujú s Ruskom. Čítaj ďalej

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer 13 mesiacmi zaviedla EÚ proti Rusku desať balíkov diplomatických a hospodárskych sankcií. V boji proti ich nelegálnemu obchádzaniu je podľa Habecka nutné dôsledne sledovať obchodné toky a colné únie s dôrazom na výskyt anomálií.

"Ak sa vyskytnú takéto prípady, napríklad veľké množstvo určitého tovaru, ktorý predtým smeroval do Ruska, sa má zrazu v takmer rovnakom objeme dodať do nejakej tretej krajiny, je to dôvod na zamyslenie," konštatoval Habeck.

Ministerstvo hospodárstva podľa neho koncom februára navrhlo konkrétne kroky na zvýšenie efektivity v boji proti obchádzaniu sankcií. O návrhoch sa aktuálne diskutuje na úrovni spolkovej vlády aj EÚ, dodal vicekancelár.

(TASR)