Prezidentka Taiwanu narazila počas návštevy USA na podporovateľov Číny

Vyše dva roky po brutálnej vražde učiteľa dejepisu navrhla francúzska protiteroristická prokuratúra obviniť 14 ľudí, z toho osem dospelých a šesť školákov. Dvaja priatelia páchateľa, ktorého polícia krátko po čine zastrelila, sú obvinení z napomáhania teroristickej vražde a hrozí im až doživotné väzenie. Čítaj ďalej

Prípad by sa tak mohol skončiť dvoma oddelenými procesmi. Jeden by sa konal na súde pre mladistvých, uviedla agentúra AFP.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vtedy osemnásťročný Čečenec Abdulak Anzorov zavraždil stredoškolského učiteľa Samuela Patyho 16. októbra 2020 na parížskom predmestí Conflans-Sainte-Honorine, a to tak, že mu odrezal hlavu. Motívom bola podľa polície pomsta za to, že pedagóg so žiakmi hovoril o slobode slova a ukazoval im pritom karikatúry moslimského proroka Mohameda.

"Skutok síce spáchal Anzorov sám, ale bol výsledkom trestne postihnuteľných udalostí," uviedla prokuratúra.

Jeden z Anzorových priateľov ho sprevádzal pri nákupe vražedného noža a druhý pri ceste na miesto činu. "Boli si plne vedomí jeho ideologického zanietenia inšpirovaného džihádizmom," cituje protiteroristickú prokuratúru agentúra AFP.

Šesť podozrivých má byť obvinených z teroristického zločineckého spolčenia. Dvaja ľudia, ktorí šírili videá natočené páchateľom po sociálnych sieťach a podnecovali tak nenávisť, nakoniec nebudú obvinení zo spoluúčasti na teroristickej vražde, hoci vyšetrovanie s týmto variantom počítalo.

Pred súd pre mladistvých chce prokuratúra poslať piatich žiakov s obvinením zo zločinného spolčenia za účelom prípravy závažného násilného činu. Školáci útočníkovi ukázali, kto je Paty, čo bolo pre jeho vraždu rozhodujúce, ale neboli si vedomí páchateľovho zámeru, uviedla prokuratúra.

V Paríži sa v apríli 2022 začalo samostatné vyšetrovanie kvôli neposkytnutiu pomoci osobe v ohrození a nezabránení trestnému činu. (ČTK)