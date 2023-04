Bieloruský opozičny politik Dzmitryjev sa na súde priznal k obvineniam

NATO chce naďalej prehlbovať vzťahy a spoluprácu so svojimi indopacifickými partnermi Austráliou, Novým Zélandom, Južnou Kóreou a Japonskom, povedal šéf Aliancie Stoltenberg po rokovaní s krajinami a členmi NATO v Bruseli. Čítaj ďalej

Stoltenberg zopakoval svoje utorňajšie stanovisko, že v čoraz nebezpečnejšom a nepredvídateľnejšom svete je bezpečnosť globálna, nie regionálna záležitosť.

"To, čo sa deje v Európe, je dôležité pre tichomorský región, pre Áziu. A to, čo sa deje v Ázii, je dôležité pre Európu. Vojna na Ukrajine to skutočne dokazuje so všetkými jej globálnymi dôsledkami," konštatoval Stoltenberg.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa neho v situácii, keď sa Čína a Rusko čoraz viac zbližujú, je viac ako jasné, že spojenci z NATO musia držať spolu so svojimi partnermi v tichomorskom regióne a Ázii.

Stoltenberg avizoval, že šéfovia štátov a vlád Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Kórey a Japonska, ktorí sa už vlani zúčastnili na vrcholnej schôdzke NATO v Madride, dostali pozvánku aj na tohoročný júlový summit Aliancie vo Vilniuse. (TASR)