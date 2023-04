Vlčan po predčasných voľbách končí s politikou

Začína to byť zábavné. Jeden týždeň Boris Kollár ubezpečí, že Fico ich nepríde zjesť a dá sa s ním spolupracovať. A v nasledujúci to dovysvetlí Krajniak tak, že oni s Ficom určite do vlády nevlezú. Komentuje Zuzana Kepplová. (SME)