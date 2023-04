Babiš už nebude kandidovať za prezidenta, kandidatúru na premiéra nevylúčil

Taliansky expremiér Silvio Berlusconi je na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Miláne, agentúre Reuters to povedal zdroj z politického prostredia. Podľa člena jeho sprievodu ho prijali do nemocnice pre problémy so srdcom. Čítaj ďalej

Miliardár, mediálny magnát a štvornásobný premiér Berlusconi (86) trpí v posledných rokoch zlým zdravím a len minulý týždeň ho prepustili z nemocnice. Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA šéfa konzervatívnej strany Forza Italia prijali do milánskej nemocnice San Raffaele v stredu, kde aj predtým strávil niekoľko dní. (TASR)