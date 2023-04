Smer by podporil úradnícku vládu, ak by boli voľby do konca júna. Hlas úradníckej vláde dôveru nevysloví

Smer by podporil úradnícku vládu, ak by boli voľby do konca júna, povedal šéf strany Fico. Tvrdí, že v Prezidentskom paláci sa hovorí o úradníckej vláde ako jednej z alternatív.

"V poriadku, Smer je pripravený podporiť a vysloviť dôveru úradníckej vláde len vtedy, keď by táto vláda po vymenovaní ešte do hlasovania o dôvere v skrátenom konaní upravila pravidlá na konanie parlamentných volieb tak, aby sa mohli konať na prelome júna a júla," vyhlásil Fico.

Mimoparlamentný Hlas tvrdí, že úradnícka vláda nie je žiadnou výhrou, "ale určite je lepšia ako súčasná katastrofa" v podaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera. "Hlas úradníckej vláde dôveru nevysloví, lebo takáto vláda nemá žiadnu legitimitu z volieb, bude len rešpektovať jej pôsobenie pod kontrolou prezidentky. Ak takáto vláda predloží do parlamentu zákony, ktoré pomáhajú ľuďom alebo plnia dôležité úlohy z plánu obnovy v primeranej kvalite, je ochotný za takéto zákony hlasovať," uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Prezidentka Zuzana Čaputová opakovane hovorí, že je pripravená vymenovať úradnícku vládu, ak dôjde k zásadnému zlyhaniu dočasne poverenej vlády. Dodala, že jej vymenovanie by nebolo pre Slovensko najlepšie riešenie s ohľadom na vyjadrenia politikov, ktorí tvrdia, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu.

O možnosti úradníckej vlády hovorila prezidentka aj v súvislosti s prípadom dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca. "Ak má prezidentka vyvodiť zodpovednosť, potrebuje mať istotu, či k nejakému porušeniu zákona v súvislosti s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami na ministerstve vnútra prišlo a kto a v akej miere pochybil," uviedol v utorok hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Od Národného bezpečnostného úradu si preto prezidentka vyžiadala protokol o vykonaní kontroly. "Oboznámi sa tiež so stanoviskom ministerstva vnútra aj ďalšími stanoviskami, ktoré má v tejto veci k dispozícii. Svoj postoj prezidentka oznámi po ich dôkladnom preštudovaní a zvážení všetkých okolností prípadu. Žiadne čiastkové informácie dovtedy nebude komentovať," uzavrel. (TASR)