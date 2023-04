Kosovský exprezident Thaci pred súdom v Haagu poprel vinu z vojnových zločinov

Orbán podporil amerického exprezidenta Trumpa pred zajtrajšou obžalobou. "Bojujte ďalej, pán prezident! Sme s Vami," vyhlásil maďarský premiér. Trump vlani tri týždne pred maďarskými voľbami vyjadril Orbánovi "plnú a totálnu" podporu. Čítaj ďalej

Orbán pred mesiacom vyhlásil, že ak by bol v USA prezidentom Trump, vojna na Ukrajine by vôbec nevypukla; a ak by ho Američania v roku 2020 znovuzvolili za prezidenta, tak by za niekoľko týždňov zrejme dosiahol mier.

Porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Podrobnosti obvinenia zatiaľ zverejnené neboli.

Trumpa majú oficiálne obžalovať zrejme zajtra, informovala jeho právnička Nechelesová. Oboznámi sa vtedy s konkrétnymi obvineniami. Sudca zároveň rozhodne o tom, či má byť vzatý do väzby alebo prepustený na kauciu. (TASR)