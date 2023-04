Cez miesto tragickej nehody v Grécku už premávajú vlaky

Päť týždňov po najhoršom železničnom nešťastí v Grécku čiastočne obnovili premávku na hlavnej trase spájajúcej Atény so Solúnom. Medzinárodné normy pre bezpečnosť cestujúcich by trať mala spĺňať do konca septembra.

V blízkosti mesta Larisa v strednej časti Grécka sa 28. februára čelne zrazili nákladný a osobný vlak a zahynulo 57 ľudí.

Politická téma

Nehoda spustila niekoľkotýždňové protesty a ovplyvní parlamentné voľby v máji, v ktorých sa premiér Kyriakos Mitsotakis uchádza o znovuzvolenie.

Minister dopravy Jorgos Gerapetritis chcel uistiť Grékov o bezpečnosti železničnej linky, a tak sa v pondelok ráno odviezol v prvom vlaku medzi Aténami a mestom Kalambaka.

Spolu s ním cestovali šéf železničnej spoločnosti a zástupcovia sprivatizovanej spoločnosti Hellenic Trains, ktorá prevádzkuje vlaky.

Nehoda sa do veľkej miery pripisuje ľudskému zlyhaniu, tragicky však upozornila na zanedbanú modernizáciu bezpečnostných systémov na železniciach.

"Našou povinnosťou je mať také železničné služby, ktoré spĺňajú očakávanie každého, moderné železničné služby, ktoré sa rozvíjajú a patria medzi najlepšie v Európe," povedal minister Gerapetritis. "Je to povinnosť vlády. Ale dlhujeme to aj obetiam tejto tragickej nehody, ktorých životy boli tak nespravodlivo skrátené," dodal.

Premiér Mitsotakis sa zaviazal, že v prípade znovuzvolenia dá do konca septembra nainštalovať na sieti železníc elektronické bezpečnostné systémy.

Medzinárodné bezpečnostné opatrenia

Niektoré bezpečnostné opatrenia sú už zavedené - vlaky jazdia pomalšie a je ich menej, každá stanica má tiež v službe dvoch staničných manažérov a dvoch technikov.

Ministerstvo dopravy predpokladá, že do konca septembra bude železničná sieť spĺňať medzinárodné normy pre bezpečnosť cestujúcich.

Havária vlakov si vynútila niekoľkotýždňové zastavenie železníc. Osobné vlaky medzi Aténami a medzinárodným letiskom začali znova jazdiť 22. marca a o týždeň neskôr sa obnovili nákladné vlaky medzi prístavom Pireus a Solúnom. (TASR)