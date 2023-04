Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen pricestovala do Belize

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj príde v stredu na oficiálnu návštevu Poľska, oznámila kancelária poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Čítaj ďalej

"Ukrajinský prezident sa v stredu popoludní na Kráľovskom zámku vo Varšave stretne s Poliakmi a Ukrajincami, ktorí u nás žijú, "cituje príspevok na Twitteri Marcina Pridacza, poradcu poľského prezidenta Dudu pre zahraničnú politiku.

Zelenskyj od vpádu ruských vojsk do svojej krajiny cestuje do zahraničia iba výnimočne. Vlani v decembri sa vydal do Washingtonu, tento rok vo februári navštívil Londýn, Paríž a Brusel. Počas týchto zahraničných ciest so spojencami rokoval hlavne o ďalšej pomoci pre Ukrajinu.

(ČTK)