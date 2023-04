Podnikateľka Kellnerová žiada súd o prešetrenie nehody na Aljaške, pri ktorej zomrel jej manžel

V Čiernej Hore sa koná druhé kolo prezidentských volieb. Voliči sa rozhodujú medzi súčasným prozápadným prezidentom Milom Djukanovičom a ekonómom Jakovom Milatovićom, ktorý sľubuje zmeny v tejto malej balkánskej krajine. Čítaj ďalej

Hlas môže odovzdať zhruba 540-tisíc oprávnených voličov.

Pozorovatelia konštatujú, že 61-ročného Djukanoviča, ktorému sa pripisuje zásluha za privedenie Čiernej Hory k nezávislosti a členstvu v NATO, by mohol Milatović poraziť. Tridsaťšesťročný Milatović má podporu prosrbských a proruských strán.

Výsledok nedeľňajšieho hlasovania by sa mohol odzrkadliť aj na parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na 11. júna. Tie sa uskutočnia predčasne pre politickú krízu v krajine.

Ak vyhrá Milatović, jeho strana Európa teraz! by mohla dominovať júnovému hlasovaniu. Aj Djukanovič dúfa, že jeho znovuzvolenie do ďalšieho päťročného funkčného obdobia by mohlo vrátiť jeho Demokratickú stranu socialistov späť k moci. (SITA)